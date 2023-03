Prețurile caselor au crescut cu 34 la sută Prețurile caselor au crescut cu 34 la suta in Romania, in perioada cuprinsa intre anii 2015 – 2021, releva o analiza transmisa de grupul Colliers. In aceeași perioada, pe ansamblul Uniunii Europene, creșterea medie a prețurilor locuințelor a fost chiar mai mare, fiind estimata la 38 la suta. „Prețurile locuințelor au crescut, din 2015 și pana in 2021, in medie cu 38% la nivelul Uniunii Europene. Romania a inregistrat o scumpire de 34%, cea mai mica din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), comparativ cu celelalte cinci economii majore ale Ungariei (+108%), Cehiei (+84%), Slovaciei (+54%),… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

