Preţurile aurului au depăşit 2.100 de dolari uncia, atingând un nou record, iar tendinţa va continua, potrivit analiştilor Conform analistilor, preturile aurului sunt pe cale sa atinga noi maxime anul viitor si ar putea ramane peste nivelul de 2.000 de dolari. Analistii invoca incertitudinea geopolitica, o perspectiva mai slaba a dolarului american si posibile reduceri ale ratelor dobanzilor. Preturile metalului galben au crescut timp de doua luni consecutive, odata cu conflictul israelo-palestinian care a stimulat cererea pentru activul refugiu, in timp ce asteptarile privind reducerea ratei dobanzii au oferit un sprijin suplimentar. Aurul tinde sa performeze bine in perioadele de incertitudine economica si geopolitica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut marti cu peste 2%, din cauza posibilitatii ca OPEC+ sa extinda sau sa accentueze reducerile livrarilor, o scadere a productiei de petrol kazah cauzata de furtuna si o slabire a dolarului american, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru titeiul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,14 dolari, sau cu 2,6%, pana la 79,47 dolari pe baril. Pretul titeiului american a pierdut 2,12 dolari, sau 2,7%, pana la 75,25 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au atins cel mai scazut nivel de la jumatatea lunii iulie. ”Piata este in…

- Aurul, considerat un refugiu sigur, ar trebui sa straluceasca in momentul crizelor geopolitice de astazi: razboiul din Ucraina, tensiunile dintre SUA și China și conflictul Israel-Hamas. Prețul a crescut cu 2,5% in ultima saptamana, dar acest lucru cu greu poate fi descris ca o goana dupa aur. Uncia…

- Prețurile abonamentelor Netflix pentru o parte dintre utilizatori se scumpesc din nou. Compania a anunțat abonați in creștere și venituri peste așteptari trimestrul al treilea din 2023, și fața de proiecțiile originale, dar chiar și așa, in anumite regiuni vor aparea scumpiri pentru abonamentele Basic…

- Vineri, contractele futures pentru petrolul Brent aproape au stagnat, la 84,14 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate fost in jurul valorii de 82,35 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a scazut cu aproximativ 11,7%, iar cel al petrolului…

- In prima zi de tranzactionare a contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrarea in decembrie, acestea au scazut cu 1,42 dolari, sau cu 1,5%, la 90,78 dolari pe baril fata de inchiderea de vineri si, de asemenea, cu aproximativ 4% fata de nivelul de inchidere de vineri al contractelor pentru noiembrie.…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai inalte nivele al anului in aceasta saptamana, continuand o crestere care i-a determinat pe unii analisti sa anticipeze ca preturile titeiului ar putea atinge 100 de dolari pe baril inainte de sfarsitul acestui an, transmite CNBC.Contractele futures…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international au fost tranzactionate vineri, la Londra, in declin cu 0,3% in scadere la 93,46 dolari pe baril, in timp ce contractele futures din SUA West Texas Intermediate au fost putin modificate, la 90,09 dolari. Atat contractul Brent,…