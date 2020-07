Stiri pe aceeasi tema

- Am mai demontat o minciuna psd-ista, susține ministrul Finanțelor Florin Cițu, vineri, pe Facebook, facand referire la datele INS cu privire la rata inflației din luna mai. „Rata inflației de 2.3% in mai 2020 fața de 4% in decembrie 2019. PSD a anunțat pe țoața perioada starii de urgența "explozia…

- Rata anuala a inflatiei scade in luna mai la 2,3%, anunta INS. Alimentele, mai scumpe cu 5,25%. Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Alimentele s-au scumpit cu 5,25%, serviciile…

- Conform statisticii oficiale, pretul fructelor proaspete a crescut cu 6,24%, in mai 2020 fata de aprilie, anul curent, fructele si conservele din fructe s-au scumpit cu 4,63%, iar fructele si conservele din fructe, cu 5,35%. De asemenea, pretul fainii a urcat cu 1,94%, cel al produselor de morarit…

- Rata anuala a inflației a scazut la 2,3% in mai, fața de 2,7% in aprilie, chiar daca prețurile s-au majorat și la alimente, dar și la servicii, scrie Agerpres.Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,3% in luna mai a acestui an, de la 2,7% in aprilie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit…

- ​Rata anuala a inflației a scazut cu 2,3% în mai, comparativ cu 2,7%, în aprilie, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Pe înțelesul tuturor, deoarece de multe ori se face confuzie chiar în spațiul public, daca scade inflația nu înseamna ca au scazut…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,72%, serviciile cu 3,06%, iar marfurile nealimentare cu 0,53%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,72%, serviciile cu 3,06%, iar marfurile nealimentare cu 0,53%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Alimentele au inregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, in luna martie comparativ cu februarie, respectiv de 1,46%. Astfel, daca o persoana consuma pe mancare 1.000 de lei in februarie, in urmatoarea luna a mai trebuit sa scoata din buzunar inca 14,6 lei, potrivit Hotnews. Bineințeles, depinde…