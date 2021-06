Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie in general ascendenta și luna trecuta, anunța imobiliare.ro, care spune ca suma medie solicitata, la nivel național, de vanzatori de apartamente vechi și noi s-a majorat cu 0,7% luna trecuta, ajungand la 1.406 euro pe metru patrat util,…

- Prețurile apartamentelor s-au majorat și în luna mai. La fel ca în celelalte doua luni de primavara, prețurile locuințelor din România au continuat sa creasca și în luna mai. Astfel, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma…

- Prețurile locuințelor din Romania s-au menținut pe o traiectorie ascendenta luna aprilie. In Cluj, spre exemplu, apartamentele au inregistrat un avans de 0,8% pe parcursul lunii aprilie, de la o medie de 1.887 de euro pe metru patrat util, la 1.903 euro pe metru patrat util. Specialiștii in imobiliare…

- Dupa un avans de 1,5% consemnat in martie, prețurile locuințelor din Romania au crescut cu 1,2% in aprilie, de la 1.379 de euro pe metru patrat util, la 1.396 de euro pe metru patrat util. Pretențiile proprietarilor au fost mai ridicate in toate cele șase mari orașe monitorizate constant de Imobiliare.ro.…

- Medalie de aur și al patrulea punctaj pe țara obținut la matematica de Anna Angela Pecheanu, din clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș”, la Olimpiada Naționala Gazeta Matematica. Pregatita de prof. Costica Grigoriu, liceana a obținut un rezultat remarcabil la o competiție importanta, chiar…

- Dupa usoarele scaderi consemnate in primele doua luni ale acestui an, preturile locuintelor din Romania au revenit, la inceputul primaverii, pe o traiectorie ascendenta, Cluj-Napoca si Bucurestiul conducand detasat in clasamentul cresterilor de pret, anunta imobiliare.ro. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro,…

- Dupa ușoarele scaderi consemnate in primele doua luni ale acestui an, prețurile locuințelor din Romania au revenit, la inceputul primaverii, pe o traiectorie ascendenta, Cluj-Napoca și Bucureștiul conducand detașat in clasamentul creșterilor de preț, anunța imobiliare.ro, conform Mediafax. …

- In ziua in care au intrat in vigoare noile restricții, in marile orașe din Romania au fost declanșate protestele. In Constanța, Timișoara sau București au fost mii de oameni pe strazi, iar in orașele mai mici au ieșit cateva sute de oameni, dar mișcarea de protest este abia la inceput. Citește…