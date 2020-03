Stiri pe aceeasi tema

- ORDONANȚA MILITARA3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21…

- Ministrul de Interne Marcel Vela susține in aceste momente o conferința de presa in care anunța noi masuri legate de coronavirus. Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul…

- Avand in vedere starea de urgența instituita in Romania in urma Decretului Președintelui Romaniei, aprobat de Parlamentul Romaniei, incepand cu data de 23 martie 2020, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa cum urmeaza:…

- Raspandirea noului Coronavirus (COVID-19) si masurile necesare sau impuse in legatura cu prevenirea raspandirii la scara larga (carantina, interzicerea organizarii anumitor evenimente etc.) afecteaza cu rapiditate economiile statelor din toata lumea si, implicit, participantii la aceste economii, inclusiv…

- Poate fi interzisa gradual circulația Președintele Klaus Iohannis a anunțat masurile prevazute in decretul privind starea de urgența. Șeful statului a aratat ca daca este nevoie se va putea plafona prețul medicamentelor, alimentelor de baza și al utilitaților. De asemenea, va putea fi interzisa gradual…

- Coronavirus in Romania. Domeniul economic va fi sprijinit pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

- Luni a fost decretata stare de urgența in Romania, in contextual pandemiei cu coronavirus. Dupa ce autoritațile au luat o serie de masuri pentru a stopa raspandirea virusului ucigaș din China, inca un politician vine cu noi propuneri.

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca, in contextul epidemiei de coronavirus, in perioada urmatoare, va organiza declarații și conferințe de presa in sistem de videoconferința. ”Noi suntem intr-un dialog și cu alte persoane care vor sa se alature demersului nostru. Vom valorifica orice idee și…