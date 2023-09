Preţul petrolului scade de la nivelul maxim înregistrat în acest an, conform ultimelor informații Pretul petrolului coboara de la cel mai ridicat nivel inregistrat in acest an, inaintea viitoarelor decizii ale OPEC+ legate de aprovizionare. Petrolul a scazut usor de la cel mai ridicat nivel inregistrat in 2023, dupa o crestere determinata de reducerile de oferta din partea OPEC+ care au tensionat piata, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar, conform mediafax. Referinta globala Brent a alunecat sub 89 de dolari pe baril, in conditiile in care sentimentul de reducere a riscului a fost proeminent pe alte piete, inclusiv pe cele de actiuni europene. De asemenea, dolarul a urcat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

