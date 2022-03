Stiri pe aceeasi tema

- Pretul barilului de petrol Brent cu furnizare in luna mai a crescut vineri cu peste 3% pe piata futures de la Londra, in contextul incertitudinilor legate de aprovizionare, care urmare a invaziei ruse in Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un baril de petrol a trecut de 139 de dolari pe piața Brent, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Prețul unui baril de petrol a atins un nivel record in 2008, dar conflictul dintre Rusia și Occident adoborat acest record ingrijorator. Prețul barilului de Petrol a ajuns la 139,13…

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…

- Pretul petrolului a depasit joi pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima data dupa 2014, dupa ce Rusia a atacat Ucraina , ceea ce a agravat ingrijorarile ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Barilul de titei Brent a…

- Bursele sunt pe roșu in aceasta dimineața, ca reacție la razboiul din Ucraina . S&P 500 avea o scadere de 2,42%, Dow Futures de 2,37%, Nasdaq Futures de 2,87%, Russell 2000 futures de 2,52%. De asemenea, Bursa din Hong Kong a scazut cu peste 3%.

- Analistii au notat ca cresterea cotatiilor petrolului a avut loc in pofida evolutiei negative a pietelor de actiuni si a polisibilitatii ca Rezerva Federala a Statelor Unite sa anunte miercuri majorarea dobinzii cheie. Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,3%, la 87,41 dolari pe baril, in timp ce cotatia…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in declin cu 71 de centi, la 76,14 dolari pe baril. Pietele americane au fost inchise vineri pentru sarbatoarea Craciunului. Preturile petrolului si-au revenit in aceasta saptamana, odata cu temperarea ingrijorarilor legate de impactul Omicron…