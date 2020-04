Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Prețul atat de scazut al petrolului pe piețele americane este un semn prost pentru economia globala, spune Virgil Popescu, ministrul Economiei.Ministrul Economiei a explicat, luni seara, la un post TV, ca in Romania se lucreaza la capacitatea normala a sondelor pentru ca necesarul țarii e…

- Pretul la petrol a scazut la un nivel record de sub 1 dolar per baril, luni, cel mai scazut, in conditiile in care cererea s a prabusit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producatorii de combustibil au ramas fara spatiu de stocare, relateaza CNBC citat de Carantina generalizata impusa in majoritatea…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, susține ca, din discuțiile purtate cu Ministerul Finanțelor Publice, exista la fondul de șomaj tehnic fonduri pentru plata tuturor celor afectați de noul tip de coronavirus (COVID-19). In același timp, ministrul puncteaza ca pandemia a evidențiat o greșeala a…

- Euro urca spre 4,78 lei. Dolarul american si pretul aurului ating noi niveluri record in Romania Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7748 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american si pretul aurului continua ascensiunea si…