Preţul permiselor de pe piaţa de carbon din Uniunea Europeană se apropie de pragul de 100 de euro Cunoscuta sub numele de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), piata europeana a carbonului obliga fabricile, centralele electrice si companiile aeriene sa plateasca pentru fiecare tona de CO2 pe care o emit – cu cat pretul permiselor este mai mare, cu atat costul producerii emisiilor cu efect de incalzire a planetei este mai mare, desi unele primesc permise gratuite pentru a le ajuta sa ramana competitive in ceea ce priveste costurile pe pietele globale. Pretul carbonului a crescut cu peste 200% de la inceputul anului 2021, din cauza unor factori, inclusiv cresterea preturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

