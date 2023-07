Prețul mașinilor second-hand explodează în România Prețul mediu de vanzare al mașinilor second hand a inregistrat, in acest an, in Romania, o creștere de 17% fața de 2022, ajungand la peste 12.800 de euro, conform unei analizei de piața. Preferințele romanilor pentru mașinile second-hand sunt in ordinea: Volkswagen, BMW, Audi, Renault și Mercedes, urmate de Ford și Skoda. In 2023, se remarca o creștere a interesului pentru mașinile cu motorizare pe benzina, in detrimentul celor diesel, spre deosebire de anii anteriori, potrivit stiripesurse.ro . In perioada mai-iunie, din volumul total de mașini tranzacționate și inmatriculate, doua treimi (45.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

