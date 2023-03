Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai mare pret cand vine vorba de laptele proaspat, un produs care se gaseste zilnic in cosul de cumparaturi, arata o analiza a Ziarului Financiar.Un litru de lapte proaspat, integral (echivalentul a 3,5% grasime in Romania), sub marca proprie a Carrefour costa 1,45 de euro in Romania,…

- Romania a ajuns sa aiba cel mai mare pret cand vine vorba de laptele proaspat, un produs care se gaseste zilnic in cosul de cumparaturi, arata o analiza a Ziarului Financiar. Un litru de lapte proaspat integral (echivalentul a 3,5% grasime in Romania), sub marca proprie a Carrefour costa 1,45 de euro…

- Romania are cel mai mare pret cand vine vorba de laptele proaspat, un produs care se gaseste zilnic in cosul de cumparaturi, arata o analiza a Ziarului Financiar. Un litru de lapte proaspat, integral (echivalentul a 3,5% grasime in Romania), sub marca proprie a Carrefour costa 1,45 de euro in Romania,…

- In ultima perioada au existat tot mai multe scumpiri, iar carburantul nu a fost lasat deoparte. Prețul sau a crescut in aceasta dimineața cu 4 bani pe litru, conform liderului de piața, Petrom.

- Benzina si motorina s-au scumpit la statiile PECO din Romania, vineri, 3 martie. Carburantii standard se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 6.53 lei/l și 7.37 lei/l. Petrom are in București un preț al benzinei standard de 6,58 lei/litru. La unele benzinarii Mol prețul ajunge la 6,68 lei/litru,…

- Vești proaste pentru șoferi! Prețul carburanților a crescut alarmant din nou in Romania. Cat costa astazi 1 litru de benzina sau motorina la noi in țara. Conducatorii auto vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din portofele pentru alimentarea autorismelor.

- Daca romanii au inceput anul cu optimism, acum prețurile la pompa au inceput, din nou, sa explodeze.In Capitala, de exemplu, prețul unui litru de benzina costa intre 6,43 și 6,54 lei, in timp ce un litru de motorina standard ajunge sa coste pana la 7 lei și 71 de bani.Iar printre cele mai scumpe benzinarii…

- Prețul carburanților din Romania a crescut iar. Ultimele scumpiri i-au facut pe romani sa fie mult mai atenți la tot ceea ce consuma, fiind o prroblema majora in toata țara. Care este prețul de astazi la benzina și motorina.