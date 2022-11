Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut sa restabileasca adevarul in privința prețului gigacaloriei livrata populației dupa ce colegii sai din București și Iași au anunțat ca la ei este cel mai mic preț din țara. Lungu a aratat cu documente ca de fapt la Suceava este prețul cel mai mic din…

- De maine noapte, incepe furnizarea caldurii in Bucuresti. Termoenergetica va incarca treptat instalatiile, intai in blocurile din apropierea CET-urilor, in scoli, in gradinite si in spitale. Vestea proasta este ca de anul acesta, caldura va fi mult mai scumpa. Prețul gigacaloriei pentru populație a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat miercuri pe bucuresteni, ca pretul gigacaloriei nu va creste si a spus ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie.

- In București, costul gigacaloriei ramane neschimbat. Cetațenii vor plati prețul cei mai mic din Romania, a anunțat primarul Capitalei, Nicușor Dan. In același timp, municipalitatea a taiat din investitii din cauza lipsei banilor.

- Obiectul dosarului este reprezentat de "pretentii 12.948,66 de leildquo;, iar in cauza Autoritatea Nationala pentru Cetatenie este reclamant, in timp ce Varol Amet este paratul. In esenta, dosarul a pornit de la o decizie a Curtii de Conturi si vizeaza sumele privind cheltuielile de transport. Deputatul…

- Direcția de Asistența Sociala Deva a semnat contractul pentru furnizarea de materiale sanitare necesare bunei desfașurari a activitații in cabinetele școlare de medicina dentara din municipiul Deva, aflate in subordinea instituției. Obiectul contractului: furnizarea a 24 de tipuri de materiale…

- Vasluiul este judetul cu cei mai putini proprietari de locuinte racordati la sistemul centralizat de incalzire. In vreme ce in aproape toate zonele tarii, inclusiv in Bucuresti, sistemul centralizat de incalzire este de baza, la Vaslui, de pilda, acest mod de furnizare a caldurii este aproape desfiintat…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…