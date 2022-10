Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se lupta de multa vreme cu o problema care le afecteaza in mod real bugetele, și anume facturile la energie. In timpul uneia dintre cele mai revoltatoare crize din ultima vreme, ministrul Energiei a gasit cauza facturilor uriașe. Mai mult, Romania se pregatește de noi restricții energetice.

- Gazele se afla in continuare in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a tarifelor de 70,64% in septembrie 2022 fata de septembrie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In topul marfurilor nealimentare care au…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Prețul spot al gazelor in Europa, luni dimineața, a continuat sa creasca dupa știrea despre noi reparații la conducta Nord Stream și a depașit pragul psihologic de 3.000 de dolari / mii de metri cubi. Costul celui mai apropiat (septembrie) futures TTF pe bursa ICE Futures luni dupa-amiaza a ajuns…

- „Gazprom” a prezentat raportul pentru șapte luni și jumatate. Exporturile catre țarile din afara CSI s-au ridicat la 78,5 miliarde de metri cubi., in scadere cu 36,2%. In același timp, exporturile catre China continua sa creasca. Potrivit estimarilor monopolului, pe care le numește conservatoare, iarna…

- Avioanele de vanatoare sunt cele mai avansate, cele mai puternice, cele mai complexe din punct de vedere tehnologic. Este firesc ca sunt si cele mai scumpe. Deci, daca ar fi trebuit sa cumperi unul, care sunt optiunile tale? 5. McDonnell Douglas F-15EX Strike Eagle: $87.7 millioane F-15 in sine nu…

- Prețurile petrolului au crescut marți, 26 iulie, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul temerilor crescinde cu privire la o reducere a livrarilor catre Europa, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaz prin conducta principala, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul…

- Preocuparea primordiala a autoritaților in aceste momente este prețul la gazele naturale și la energie. Despre aceasta a vorbit prim-ministrul țarii, Natalia Gavrilita, in debutul ședinței de astazi a Guvernului.