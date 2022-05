Prețul gazelor continuă să scadă în Europa - Companiile au găsit metode de a ocoli sancțiunile la adresa Rusiei Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

