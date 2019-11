Pretul carnii de porc a crescut cu 15% fata de anul trecut. Producatori: Salamul de Sibiu, mai scump cu 10%

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de achizitie al carnii de porc, materia prima de baza pentru fabricarea Salamului de Sibiu, a crescut fata de anul trecut cu 15%, insa la raft pretul produsului a inregistrat un avans de sub 10%, a declarat, vineri, Carmen Gavrilescu, presedintele Asociatiei Producatorilor de Salam de Sibiu…

- 'In conditiile evolutiei virusului PPA in Romania si riscului ca productia nationala de carne de porc sa scada drastic sau chiar sa dispara, este absolut necesar ca toti producatorii de porci sa respecte legislatia sanitara veterinara, regulile de biosecuritate si de circulatie a animalelor, sa declare…

- Potrivit Reuters , compania Xiaomi are in plan ca anul viitor sa introduca peste 10 modele de telefoane dotate cu 5G. Anunțul a fost facut de Lei Jun, CEO Xiaomi Corp, in cadrul unei conferințe World Internet din orașul chinez Wuzhen. Oficialul a mai facut cunoscut faptul ca in prezent, compania face…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat miercuri decizia de inregistrare a denumirii in Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate pentru produsul ”Telemea de Sibiu”.Citește și: VIDEO Biografia…

- Ministrul demis al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a inaugurat luni dupa-amiaza primul magazin din Bucuresti al Casei de Comert Agroalimentar "Unirea", avand numai cuvinte de lauda fata de cei care au reusit sa faca acest lucru, dar mai ales fata de producatorii romani. Foto: (c) ALEX…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Premierul Viorica Dancila l-a numit, miercuri, pe Alexandru Potor secretar de stat la ministerul Fondurilor Europene, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial. Potor a mai deținut funcția de secretar de stat dar, în ministerul Agriculturii, fiind promovat și susținut în funcție…

- Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), aceasta fiind o valoare record. Metalul preţios a mai trecut pragul de 202 de lei în data de 5 octombrie 2012, când a…