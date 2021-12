Prețul carburanților a coborat. Pe 1 decembrie, la Petrom se gasea benzina sub prețul de 6 lei pe litru. La jumatatea lunii octombrie, toate prețurile la combustibili in stațiile de alimentare erau in intervalul 6 – 7 lei, sarind pragul la Rompetrol. Dupa o luna și jumatate, prețul a coborat cu aproape 1 leu. In imaginea de mai sus este o stație Petrom din Iași.