Prețul apei la Targu Jiu și in alte localitați din județul Gorj va trece de 10 lei metrul cub. Anunțul a fost facut de Ion Calinoiu, consilier in cadrul Aparegio Gorj, prestatorul de servicii de apa și canal din județul Gorj. Aparegio Gorj furnizeaza apa pentru mai mult de jumatate dintre locuitorii județului. A accesat un proiect de peste un miliard de lei fonduri europene pentru modernizarea rețelelor. Angajamentul in schimbul primirii banilor pentru investiții este creșterea tarifului la apa și canal pentru sustenabilitatea programului de modernizare. „Se vor face aceste investiții. Acum avem…