Prețul apei de izvor îmbuteliate va crește în perioada următoare cu 20% Producatorii anunța ca actualele tarife nu mai pot fi menținute pentru ca s-au scumpit ambalajele, energia electrica și combustibilii. Intr-un comunicat al celor din industria apei imbuteliate, se arata ca facturile la energia electrica sunt anul acesta cu 90 de procente mai mari decat anul trecut, in timp ce la ambalaje costurile s-au majorat cu […] Articolul Prețul apei de izvor imbuteliate va... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

