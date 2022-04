Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel se vinde cu 40-45 de lei kilogramul in piata alimentara din municipiul Sfantu Gheorghe, pretul fiind aproape dublu fata de anul trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Anul acesta preturile au explodat in supermarketuri. Oamenii sunt socati de preturile mari pe care le gasesc la raft. De asemenea, este de asteptat ca in apropierea Pastelui carnea de miel sa se scumpeasca si mai mult. Tot mai multi romani se plang de pretul mare al carnii de miel din supermarketuri.…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a inceput sa creasca din nou puternic in martie, dupa scaderile inregistrate in lunile ianuarie si februarie ale acestui an, potrivit rapoartelor lunare publicate pe site-ul operatorului bursier si analizate de AGERPRES. Astfel, in martie 2022 pretul…

- Kilogramul de carne de miel se va vinde in acest an cu preturi cuprinse intre 30 si 40 de lei. Ciobanii spun ca daca pretul va fi prea mic pe piata interna, atunci mieii vor fi livrati la export, in tarile arabe.

- Carnea de porc s-a scumpit din nou. Muschiul de porc se vinde acum cu aproape 30 de lei pe kg in supermarket, fata de 28 de lei in trecut. In general, scumpirea la raft este de circa 2 lei pe kilogram. Din cauza pestei porcine africane, Romania este tot mai dependenta de carnea de porc […] Source

- Avalanșa scumpirii alimentelor nu pare sa se opreasca, așa ca masa de Paște ar putea fi anul acesta mult mai scumpa, in comparație cu anul trecut. Confruntați cu scumpirea prețului la gaze, a energiei electrice și a furajelor, mulți ditnre crescatorii de animale anunța deja prețuri mai mari pentru carnea…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 949 lei pe MWh in luna ianuarie 2022, valoare cu 250% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 271 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul…

- O țeava sparta la sfarșitul lunii ianuarie in municipiul Sfantu Gheorghe a ridicat o serie de intrebari pe rețelele de socializare: „cine trebuie anunțat in astfel de situații?”, „cine ar trebui sa plateasca reparația?” sau „cine ar trebui sa plateasca pentru pierderea de apa din rețea?”. Directorul…