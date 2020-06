Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din ultimele saptamani, care a avut-o la mijloc pe Margherita de la Clejani, l-a afectat profund pe Theodor, presupusul iubit al cantareței. Dupa ce au fost scoase la suprafața diversele probleme cu drogurile pe care le-a avut de-a lungul timpul, Theodor a recurs la un gest surprinzator și…

- Margherita de la Clejani s-a hotarat sa vorbeasca, pentru prima oara de la producerea acccidentului din București și dupa acuzațiile de consum de droguri. Vedeta face dezvaluiri incredibile!

- Margherita de la Clejani nu se mai ascunde. Celebra cantareața a facut primele declarații despre presupusul iubit, dupa ce a provocat un accident pe strazile din Capitala și a fost prinsa drogata la volan! Iata ce spune artista despre Teodor!

- Scandalul in centrul caruia se afla Margherita de la Clejani și presupusul ei iubit capata proporții inimaginabile. Dupa ce cantareața a facut accident in Capitala și i s-au gasit droguri in organism, au inceput cautarile lui Theo, cel care ar fi adus-o pe acest drum greșit.

- In urma accidentului in care a fost implicata Margherita de la Clejani, ies la suprafața toți „balaurii” inecați din trecutul celui cu care cantareața iși petrece mai tot timpul in ultima perioada.

- Tatal vedetei a anunțat ca aceasta a ramas fara permis de conducere pentru 30 de zile, dar ca zvonurile conform carora aceasta ar fi consumat droguri sunt false și pentru a demonstra asta va incepe propria sa ancheta, scrie RTV . „Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar!…

- "Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar! Nu exista asa ceva! Am inceput o ancheta de aseara pentru ca nu pot lasa lucrurile asa", a declarat Ionita de la Clejani pentru Romania TV. Margherita de la Clejani i-a spus tatalui ei ca nu s-a simtit bine atunci cand…

- Dupa ce Margherita de la Clejani a provocat un accident in Capitala, sambata dimineața, Spynews.ro a intrat in posesia primelor imagini cu mașina brunetei. Și nu putem spune decat un lucru: distrugerile se vad cu ochiul liber!