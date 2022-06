Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat retorica Rusiei referitoare la așa-numita „operațiune speciala” a armatei ruse in Ucraina și a precizat ca, in acest caz, este vorba despre „o invazie”. Declarația a fost facuta de șeful ONU in cadrul unei discuții avute la Moscova cu ministrul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat de agentiile…

- Livrarile de armament occidental catre Ucraina inseamna ca alianta NATO este "in esenta implicata in razboi cu Rusia", iar Moscova considera aceste arme ca fiind tinte legitime, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu difuzat luni. "Aceste arme vor fi o tinta legitima pentru…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca negocierile cu Ucraina ''treneaza'' si ca nu a primit inca un raspuns din partea Kievului asupra propunerilor formulate de Rusia cu cinci zile in urma, relateaza agentiile AFP si EFE. Seful diplomatiei ruse s-a declarat de asemenea sceptic…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat marți ca descoperirea cadavrelor in orașul ucrainean Bucea a fost o „provocare” menita sa torpileze negocierile aflate in desfașurare intre Kiev și Moscova. „Apare o intrebare: la ce folosește aceasta provocare deschisa și mincinoasa (…) Suntem inclinați…