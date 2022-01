Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu si liceu, precum si cei din invatamantul profesional si postliceal se intorc astazi, la cursuri, dupa cea mai scurta vacanta de iarna. Elevii de gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a incep astazi, 3 ianuarie școala, mai devreme decat era in structura inițiala a anului…

- La finalul unui an in care cursurile s-au desfașurat mai mult online decat fizic in școli, elevii spun ca in perioada invațamantul „la distanța” relația elev-profesor a fost mult mai stransa. Președintele Consiliului Elevilor face bilanțului anului 2021. Președintele Consiliului Național al Elevilor…

- Elevii de gimnaziu și liceu vor reveni de luni in bancile școlii, in acest an vacanța intersemestriala fiind anulata. Copiii din invațamantul preșcolar și primar mai au inca o saptamana de vacanța,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe parcursul lunilor octombrie – decembrie Grupul de Acțiune Locala Freidorf a derulat cu succes activitațile proiectului Sprijin pentru implementarea SDL, finanțat de Primaria Timișoara prin Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara. Au avut loc o serie de acțiuni cultural-educaționale,…

- Sorin Cimpeanu a vorbit public despre revenirea elevilor in banci și odata cu intervenția sa a avut și o replica dura pentru școlari. Ministrul Educației spune ca pandemia i-a facut pe elevi sa fie mult mai comozi, astfel ca acum mersul la școala a ajuns sa ii deranjeze, lucru care, subliniaza el, nu…

- Putin mai mult de jumatate dinre unitatile de invatamant preuniversitar din județul Alba vor primi incepand de maine, 8 noiembrie 2021, elevii in banci. Potrivit ultimei situatii centralizate de ISJ Alba, doar 77 dintre cele 145 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, reprezentand 53,10%…

- In Monitorul Oficial a fost publicat vineri seara ordinul ministrului educației privind modificarea structurii anului școlar 2021-2022. Principala modificare ii vizeaza pe elevii din ciclul gimnazial și cel liceal. Aceștia vor reveni la școala, dupa vacanța de iarna, in data de 3 ianuarie,…

- Vacanța de iarna va fi mai scurta pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la școala in 3 ianuarie, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. In acele doua saptamani se vor da tezele aferente semestrului 1, cu prezența fizica, a adaugat el.