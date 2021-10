Presiune scăzută la robinete. Unii clienți ai Aquatim nu vor avea apă Vineri, 22 octombrie, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Belinț, iar in Șanovița și Ghizela presiunea apei va fi scazuta. Tot vineri, 22 octombrie, intre orele 9 și 15, in comuna Padureni ... The post Presiune scazuta la robinete. Unii clienți ai Aquatim nu vor avea apa appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

