Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul autobuz ce transporta refugiati etnici armeni din Nagorno-Karabah a parasit aceasta enclava, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a guvernului armean, informeaza DPA.Nazeli Bagdasarian a spus ca 100.514 refugiati nevoiti sa-si paraseasca casele din Nagorno-Karabah au sosit in Armenia. Ea…

- Președintele azer Ilham Aliev a avut discuții cu omologul sau turc Tayyip Erdogan, in cadrul carora a facut aluzie la perspectiva crearii unui coridor terestru intre cele doua țari prin Armenia, care se opune acestei idei.

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si azer Ilham Aliev se intalnesc luni, 25 septembrie, in enclava azera Naxcivan/Nahicevan, situata intre Armenia, Iran si Turcia, dupa ce au anuntat in luna iunie ca vor sa-si intensifice efortul de a deschide un culoar terestru – Coridorul Zangezur – care asigura…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, și-a exrimat ingrijorarea cu privire la posibilitatea unei offensive militare a Azerbaidjanului impotriva Armeniei, subliniind ca Baku "ameninta" frontiera comuna si "integritatea teritoriala" a țarii vecine

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operatiunea sa militara din Nagorno-Karabah continua cu succes, dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitatile, iar Moscova a indemnat ambele parti sa opreasca varsarea de sange in aceasta regiune disputata, potrivit Reuters. Intr-o discutie telefonica purtata…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- "Dorim sa reamintim rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care reafirma suveranitatea și integritatea teritoriala a Azerbaidjanului și facem apel la Armenia sa le respecte pe deplin". Se arata in declarația purtatorului de cuvint al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, in legatura…

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni pentru a opera avioane de lupta F-16, pregatire care va incepe in luna septembrie, a anuntat Casa Alba.“Presedintii Biden si Zelenski au discutat despre…