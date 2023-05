Stiri pe aceeasi tema

- Presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko i s-a facut rau in timpul paradei militare din Piata Rosie, marti, la Moscova, cu ocazia Zilei victoriei asupra Germaniei naziste, la care a asistat impreuna cu liderii celor cinci foste republicii sovietice din Asia Centrala si cu premierul armean. De altfel,…

- Rusia sarbatoreste marti aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial cu o parada in Piata Rosie, in conditii de securitate sporita, dupa o serie de atacuri cu drone, inclusiv asupra cladirii Kremlinului, pe care Moscova le-a pus pe seama Ucrainei, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa asiste marti la parada militara din Piata Rosie, ce se va desfasura cu ocazia celebrarii la 9 mai a Zilei victoriei impotriva Germaniei naziste, in pofida recentului incident in care doua drone au fost doborate deasupra Kremlinului, relateaza DPA, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…