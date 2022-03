Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, un colaborator apropiat al lui Volodimir Zelenski, spune ca incepe sa perceapa o schimbare in atitudinea Rusiei in fata rezistentei ucrainene si sanctiunilor internationale, intr-un interviu acordat la Lvov pentru The Globe, citat de AFP.„La inceputul razboiului,…

- Balerina Lara Paraschiv, unul dintre artistii care au fost integrati intr-un program de ajutorare oferit de Opera Nationala Bucuresti, si-a exprimat dezamagirea ca Ucraina, in frunte cu presedintele Volodimir Zelenski, este “singura” in lupta impotriva agresiunii rusesti. “Am fost in Dnipro, unde lucrez…

- In cursul acestui turneu european, programat in perioada 6-11 martie, premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin si Varsovia pentru a se "intalni cu parteneri si aliati si a discuta despre sustinerea Ucrainei", anunța oficialul, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 11 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca saluta propunerile Turciei și Azerbaidjanului…

- Sursa foto: Twitter / NATO eFP Battlegroup Lithuania Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev și in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN . Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luați ostatici de forțele ruse, conform…