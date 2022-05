Stiri pe aceeasi tema

Saizenta de persoane au fost ucise sambata in bombardamentul unei scoli din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a declarat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca mai multe tari s-au oferit sa actioneze ca garanti ai securitatii Ucrainei daca aceasta adopta un statut de neutralitate, dar fara ca respectivele tari sa precizeze concret la ce s-ar angaja, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat marti ca situatia la Kiev este ''periculoasa'', in timp ce trupele ruse continua sa se apropie si este in curs de consolidare apararea orasului, cu amenajarea de fortificatii si posturi de control, iar presedintele Volodimir Zelenski a numit un responsabil…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca este timpul ca Occidentul sa ia in considerare impunerea unei zone de interdictie aeriana pentru rachetele, avioanele si elicoptere rusesti ca raspuns la bombardarea orasului Harkov, transmite Reuters.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca noaptea trecuta a fost "brutala", conform Sky News. El a spus ca forțele de ocupație rusești "ataca zonele civile", unde nu exista infrastructura militara. Zelenksi a spus ca forțele "ataca totul", inclusiv ambulanțele.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat sambata ca armata rusa va incerca sa atace si sa cucereasca Kievul in cursul noptii, intr-un moment in care luptele continua in capitala, noteaza AFP preluat de agerpres.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata a unui acord de incetare a confruntarilor militare, informeaza BBC News.

Inaintarea Rusiei starnește panica in Ucraina. Rușii pun stapanire pe Kiev, iar autoritațile din Ucraina par sa cedeze. Dupa ce a izbucnit la adresa NATO și a acuzat ca nu e aparat de invazia Rusiei, Volodimir Zelenski a fost ascuns intr-un buncar, anunța CNN.