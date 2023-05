Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a livrat Ucrainei sisteme Storm Shadow, care acționeaza pana la 250 de km. Guvernul de la Londra precizeaza ca acestea vor ajuta Ucraina sa ii alunge pe ruși de pe teritoriul sau. Himars, rachetele livrate de americani, au o raza de acțiune de doar 80 de kilometri.

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele

- Discuții intense in continuare cu privire la anunțata contraofensiva ucraineana. In același timp continua luptele de uzura pe toata lungimea frontului. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de marți, 3 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE…

- Parlamentarul britanic Alex Chalk a fost desemnat ministru al justitiei vineri, 21 aprilie, in aceeași zi in care Dominic Raab și-a dat demisia din funcție dupa acuzațiile de bullying, a anuntat guvernul de la Londra, transmite Reuters.In varsta de 46 de ani, Alex Chalk a fost responsabil pentru achizitii…

- Polonia vrea sa ajute Ucraina in razboiul cu Rusia. Guvernul de la Varsovia va transfera armatei lui Zelenski, in zilele urmatoare, 4 avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat presedintele polonez Andrzej Duda. De asemenea, Slovacia și-a manifestat disponibilitatea de a dona Ucrainei avioane de același…

- Statele Unite au informații potrivit carora guvernul chinez ia in considerare posibilitatea de a furniza Rusiei drone și muniție pentru a le folosi in razboiul din Ucraina, au declarat pentru CNN trei surse familiare cu aceste informații.

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- Marea Britanie va fi prima țara care va furniza Ucrainei arme cu raza mare de acțiune, a spus premierul britanic Rishi Sunak la Conferința de securitate de la Munchen. Șeful guvernului de la Londra a mai spus ca „trebuie sa ajutam Ucraina sa-și protejeze orașele de bombele rusești și dronele iraniene”.…