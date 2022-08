Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret ce simplifica sederea si dreptul de munca a sute de mii de persoane care au parasit Ucraina ducandu-se in Rusia dupa declansarea interventiei militare a Kremlinului in tara vecina, relateaza France Presse. Potrivit acestor noi “masuri temporare”, publicate sambata, detinatorii unui pasaport ucrainean, precum si locuitorii teritoriilor separatiste proruse Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, vor putea ramane in Rusia “pe timp nelimitat”. Pana in prezent, ei nu puteau locui oficial in Rusia decat 90 de zile intr-o perioada de 180 de zile. Pentru…