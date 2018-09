Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la sedinta Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranta sa, relateaza Reuters.

- „Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a primit o invitatie personala din partea administratiei presedintelui SUA, Donald Trump, de a participa la reuniunea din cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite de la New York, din 24 septembrie”, a anuntat consilierul…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- MAE anunța ca Romania continua campania campania de promovare a candidaturii pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Reacția, dupa ce s-a vehiculat ca țara noastra ar fi pierdut aceasta șansa."Așa cum se cunoaște, Romania și-a depus…

- Guvernul australian a anunțat in cursul zilei de joi ca firma de telecomunicații Huawei Technologies Co Ltd, cu sediul la Shenzen, nu va putea sa introduca echipamente pe piața ca parte a planului de construire a unei rețele mobile 5G. Australienii spun ca motivul excluderii companiei Huawei de pe piața…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a scapat sambata nevatamat dintr-un atentat de la Caracas in care au fost folosite mai multe drone incarcate cu explozibili, a anuntat ministrul informatiei, citat de...

- Drone incarcate cu explozibili au fost detonate in apropierea unei ceremonii militare unde presedintele venezuelean Nicolas Maduro sustinea sambata un discurs, dar el si restul guvernului au scapat nevatamati din acest incident, relateaza Reuters. Ministrul informatiei, Jorge Rodriguez, a vorbit despre…

- Locul eliberat de SUA in Consiliul ONU pentru Drepturile Omului va fi luat de o tara din acelasi grup regional, a declarat miercuri Brenden Varma, purtator de cuvant al presedintelui Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, Miroslav Lajcak, citat de Xinhua. Varma a mentionat…