- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”. „De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus inca. Dar voi continua sa spun ca lupta este anulata, pentru orice…

- Intr-un moment ce pare desprins direct din filmul Idiocracy, doi dintre cei mai puternici oameni de pe planeta au picat la o intelegere pentru un duel fizic. Elon Musk si Mark Zuckerberg si-au aruncat glumite, aluzii si insulte pe Twitter de luni bune, culminand cu invitatia la o lupta in cusca. Elon…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se va intalni cu directorul general al Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in puțin peste o luna, pentru a promova Franța ca posibil loc de amplasare a uneia dintre fabricile producatorului de vehicule electrice, precum și pentru a discuta despre reglementarile…

- Elon Musk devine din nou cel mai bogat om din lume joi, 1 iunie, inaintea lui Bernard Arnault si Jeff Bezos, potrivit datelor de la Bloomberg Billionaires Index. Miliardarul american, proprietar al Twitter de mai mutle luni, are o avere de 192 de miliarde de dolari. Elon Musk recupereaza acest titlu…

- Presedintele executiv al Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s-a intalnit miercurea trecuta cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a discuta modalitati de cooperare in viitoarele industrii high-tech, a declarat compania sud-coreeana duminica, transmite Reuters.Cele doua companii cauta in prezent modalitati…

- Fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey, a criticat in mod deschis conducerea companiei de catre Elon Musk, intr-o serie de postari pe retelele sociale, scriind ca "totul a luat-o razna" si ca Musk "ar fi trebuit sa renunte" la achizitie, relateaza CNBC. Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare…

- Utilizatorii Bluesky, o noua platforma de socializare care este prezentata ca o potentiala alternativa la Twitter, au provocat discutia. Acestia l-au intrebat pe Dorsey daca crede ca Musk este liderul potrivit pentru Twitter, la care Dorsey a raspuns: ”Nu”. “Nu. Nici nu cred ca a actionat corect dupa…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…