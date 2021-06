Președintele Ucrainei s-a supărat pe Joe Biden: 'Suntem pregătiți să intrăm în NATO' Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniaza luni vointa Kievului de a adera la NATO, in pofida unor reticente ale Aliantei Nord-Atlantice, care se teme de faptul ca o asemenea aderare ar intensifica tensiunile cu Moscova, relateaza AFP. ”Noi aratam in fiecare zi ca suntem pregatiti sa intram in Alianta, iar asta mai mult decat majoritatea statelor membre UE, pentru ca ne aflam in razboi de sapte ani”, declara seful statului ucrainean referindu-se la razboiul cu separatisti prorusi in estul Ucrainei, intr-un interviu acordat unui numar de trei agentii internationala de presa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

