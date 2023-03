Stiri pe aceeasi tema

- 24 februarie 2022, ora 5 dimineața. Ceea ce parea o zi normala s-a transformat intr-un coșmar pentru milioane de ucraineni. (sa ilustram si cu time lapse drona ucraina inainte de razboi!!) Sirenele care au rasunat in zorii zilei in Kiev anunțau inceputul unui razboi crunt. In loc sa plece la munca,…

- In aceasta dimineața a fost declanșata alerta aeriana in Ucraina. Sirenele au rasunat in regiunile Odesa, Nikolaiv, Herson, Zaporojie, Dnepropetrovsk, Harkov, Donețk și Lugansk. Mai multe canale de Telegram scriu despre probabilitatea lansarii rachetelor de pe mare. Noaptea, a fost bombardat orașul…

- Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, crede ca, daca exista rachete cu raza lunga de acțiune, Ucraina poate elibera Crimeea pana la sfarșitul verii, iar Donbasul – anul viitor sau chiar mai devreme. Hodges considera ca eliberarea Crimeei in acest interval este posibila…

- Rusia isi consolideaza si isi extinde pozitiile in zonele ocupate in Ucraina, a anuntat luni, 13 februarie, Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ cotidian, transmite DPA. Evaluarea serviciilor de informatii britanice arata ca fortele ruse ”probabil si-au intarit fortificatiile defensive”…

- Armata lui Putin și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei. Rusia a lansat vineri 71 de rachete care au țintit obiective strategice din mai multe zone ale țarii. A fost vizata regiunea Zaporojie, dar sirele au sunat și la Kiev, Odesa, Liov, Dnipro și Vinița.Orașul Melitopol, ocupat de Rusia, a fost…

- Alertele de raiduri aeriene s-au oprit vineri in Ucraina – insa nu si in regiunea Lugansk (est) -, dupa ce autoritatile ucrainene au avertizat cu privire la un atac rusesc cu racheta la scara larga. Rusia a lansat atacuri aeriene vizand infrastructuri considerate ”critice” in orasele Zaporojie (sud)…

- Cinci guvernatori regionali și patru viceminiștri au fost demiși din funcțiile lor in Ucraina, a anunțat marți guvernul, in urma unui presupus scandal de corupție in armata, in plin razboi cu Rusia. Potrivit lui Taras Melniciuk, reprezentantul guvernului in Parlamentul de la Kiev, guvernatorii regiunii…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si opt sunt ranite, intre care un jurnalist japonez, in urma unei serii de explozii care au avut loc, sambata, in capitala ucraineana Kiev, dar si in alte orase ale tarii, a anuntat primarul Vitali Kliciko. Corespondentii Reuters au relatat ca au auzit 10 explozii puternice…