Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate sa vad cat de repede functioneaza", a declarat Donald Trump, care si luna trecuta a fost testat negativ dupa ce a intrase in contact cu un oficial brazilian care ulterior a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.



In cadrul briefingului de presa zilnic de la Casa Alba, presedintele Trump…