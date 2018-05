Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…

- Fostul primar al New York-ului a anuntat la CNN si Fox News ca echipa lui Robert Mueller, insarcinata sa stabileasca daca a existat o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in cadrul alegerilor din 2016, a acceptat sa se conformeze unui text al Departamentului de Justitie.Interpretarea…

- Umbra procurorului special Robert Mueller planeaza de un an asupra lui Donald Trump, care suporta rau ancheta cu privire la o eventuala complicitate cu Rusia cu scopul alegerii sale si care nu inceteaza sa denunte o ”vanatoare de vrajitoare”, relateaza AFP. ”Nicio complicitate”, a lansat marti, intr-un…

- Rudy Giuliani, care s-a alaturat recent echipei juridice a lui Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe presedintele american, spunand ca acesta l-a demis anul trecut pe directorul FBI, James Comey, pentru ca a refuzat sa-i spuna ca era investigat, relateaza dpa. ''Comey nu i-a…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe adjunctul secretarului Justitiei Rod Rosenstein miercuri, in mesaje postate pe Twitter, in care se plange de ceea ce denunta ”ancheta rusa falsa si corupta”, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.”O mare parte din sangele rau cu Rusia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…