Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Adrian Boncu, lider al lumii interlope din Timisoara, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DIICOT, el fiind acuzat ca a ordonat unor apropiati sa-l impuste pe jurnalistul Dragos Bota, editorul sef al publicatiei pressalert.ro, potrivit agerpres. Lucian Adrian Boncu si un complice al sau,…

- Tunelurile de dezinfecție cumparate de Piețe SA, condusa de Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu și tovarașul de chefuri al interlopului Lucian Boncu, nu au niciun fel de eficiența in lupta cu COVID 19. Cand am intrebat care este eficiența instalarii acestor tuneluri in condițiile…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Procurorii DNA au anunta marti ca ii trmit in judecata pe cei patru parlamentari PSFD implicati in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara. Este vorba despre deputatii Dorel Caprar, Florin Tripa, Luminita Jivan si de senatorul Ioan Chisalita. Comunicatul integral al DNA:…

- Deputații PSD Dorel Caprar, Florin Tripa si Luminita Jivan, precum și senatorul social-democrat Ioan Chisalita, impreuna cu mai multi sefi de la DRDP Timisoara au fost trimisi, ieri, in judecata, in...

- Deputatii Dorel Caprar, Florin Tripa si Luminita Jivan, senatorul Ioan Chisalita, toti de la PSD, precum si mai multi sefi de la DRDP Timisoara au fost trimisi in judecata, in dosarul spagilor luate pentru PSD Arad, a transmis, marti, DNA.

- Deputații PSD Dorel Caprar, Florin Tripa și Luminița Jivan, precum și senatorul PSD Ioan Chisalița, alaturi de mai mulți șefi de la DRDP Timișoara, au fost trimiși in judecata. Cu toții sunt anchetați in dosarul șpagilor luate pentru PSD Arad, se arata in comunicatul de presa emis, marți, de DNA. Dorel…

- Un apropiat al lui Nicolae Robu, primarul Timișoarei, a devenit subiect de amuzament pentru interlopi, care l-au filmat in timp ce dormea la masa cu capul pe spate, dupa ce au mancat și au baut impreuna, arata Press Alert. Ioan Nasleu este directorul piețelor din oraș și iși petrece concediile cu primarul…

- RESITA – Desi ni se tot promite eliminarea birocratiei, Romania secolului XXI se confrunta in continuare cu un sistem greoi si arhaic de gestionare a solicitarilor de indemnizatie pentru cresterea copiilor. Dosarele se depun in localitatea de domiciliu a solicitantului. De acolo sunt trimise la municipiul…