Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a facut apel marti la omologul sau american Donald Trump si la liderul nord-coreean Kim Jong Un sa ia ''o decizie ambitioasa'' privind denuclearizarea, intr-un moment in care Washingtonul spune ca ia in considerare un nou summit cu Phenianul, relateaza AFP. "Denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene este o chestiune care trebuie in mod fundamental rezolvata intre SUA si Coreea de Nord prin intermediul negocierilor", a declarat Moon la o reuniune a guvernului sau. "Insa, in asteptarea ca discutiile si comunicatiile intre Nord si SUA sa fie…