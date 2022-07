Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat.

- Președintele american Joe Biden a sosit miercuri (13 iulie) in Israel, venind ca la un vechi prieten, in prima etapa a unei calatorii cu mize mari, dominata de eforturile de a-l apropia de Arabia Saudita și de a convinge aliații Washingtonului din Golf sa pompeze și mai mult petrol. Ajuns cu Air Force…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat, joi, ca Statele Unite sustin vanzarea avioanelor de lupta de tip F-16 catre Turcia si ca este increzator ca aprobarea Congresului necesara pentru vanzare poate fi obtinuta, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden va ajuta Israelul sa-si intareasca legaturile la nivel regional si va aduce alianta sa cu Washingtonul la noi niveluri, a apreciat marti biroul de presa al premierului israelian Naftali Bennett cu referire la vizita pe care liderul american o va desfasura in curand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Israelul și-a avertizat luni cetațenii sa nu calatoreasca in Turcia, invocand amenințarile iraniene de razbunare pentru asasinarea colonelului Hassan Sayad Khodai, din Garda Revoluționara, potrivit Reuters. Consiliul Național de Securitate al Israelului a declarat ca Teheranul ar putea cauta sa faca…

- Producatorul de arme Lockheed Martin intentioneaza sa dubleze aproape productia de rachete Javelin, arma antitanc care ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Rusiei, a declarat duminica directorul general James Taiclet, intr-un interviu, transmite Reuters. Scopul companiei este de a creste productia…