Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca trupele ruse distrug și devasteaza total teritoriile ucrainene, folosind artilerie, bombe aeriene și rachete de croaziera, informeaza Ukrinform.„Ea (n.r. - Rusia) ne distruge orașele, armata rusa arde tot ce ii iese in cale sau devasteaza…

- La scurt timp dupa ce Rusia a invadat Ucraina la sfarșitul lunii februarie, oficialii americani tot ar fi incercat sa organizeze o convorbire telefonica intre președintele SUA, Joe Biden și liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Insa, prințul moștenitor saudit, adesea denumit simplu…

- Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va veni in Europa la sfarsitul lunii iunie pentru a participa la reuniunea Grupului G7, in Germania, si la summitul Aliantei Nord-Atlantice, in Spania. „Presedintele Joseph R. Biden se va deplasa in oraselul Schloss Elmau, situat in sudul Germaniei, pe 25 iunie,…

- Circa 100 de civili se afla in continuare in combinatul siderurgic Azovstal aflat sub asediu, in orasul Mariupol din Ucraina, potrivit administratiei regionale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana va incerca sa isi extinda cooperarea cu statele africane pentru a putea sa inlocuiasca importurile de gaze rusesti si a-si reduce dependenta de Moscova cu aproape doua treimi in acest an. Potrivit unui proiect de document european, consultat de Bloomberg News, in special tarile din…

- Ministerul Sanatații face precizari despre cazul de hepatita acuta severa aparut la un copil din Romania. Este vorba despre o fetița de 5 ani, internata la un spital de specialitate din 4 aprilie. Biroul Regional OMS pentru Europa a raportat pana la data pe 21 aprilie 169 de cazuri de hepatita severa…

- Potrivit autoritaților orașului, 4 rachete au lovit depozitele și inca una a lovit o benzinarie.As a result of the morning attack on #Lviv , the number of death rose to 7 people. 11 people are injured.According to the city authorities, 4 rockets hit the warehouses and one more hit the service station.…