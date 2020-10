Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el. A pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial,…

- Presedintele american Donald Trump a revenit luni noapte la Casa Alba dupa trei zile de spitalizare si tratament la spitalul militar Walter Reed. Trump si-a dat masca jos cand a ajuns la balconul resedintei sale de la Casa Alba si a salutat, dar a tinut sa transmita si un mesaj.

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca iese din spital in aceasta seara, la ora locala 18.30. Liderul de la Casa Alba le-a transmis cetațenilor sa nu se teama de coronavirus, deși SUA este in cotinuare cea mai afectata țara de pandemie, cu peste 7.650.000 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2…

Donald Trump a fost transportat la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru a fi tratat pentru Covid-19, a declarat secretarul de presa de la Casa Alba.