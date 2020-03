Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri de coronavirus au fost raportate miercuri in doua dintre cele mai populate orase din Statele Unite, patru in apropiere de New York si sase in Los Angeles, in timp ce Congresul urma sa aloce 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, in urma unui acord bipartizan, transmite Reuters.

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…

- Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Daca presupunem ca turismul catre…

- Pentagonul va renunta la achizitia mai multor avioane stealth F-35 si drone pentru a debloca 3,8 miliarde de dolari suplimentari in vederea construirii zidului dorit de presedintele Donald Trump la granita cu Mexic, releva documente remise joi Congresului american, citate de AFP si Reuters.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va transmite luni Congresului proiectul de buget pentru viitorul an fiscal, o serie de programe in valoare de 4.890 de miliarde de dolari care prevad majorarea cu 0,3% a fondurilor militare, informeaza cotidianul USA Today, potrivit MEDIAFAX.Bugetul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa redirectioneze alte 7,2 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru constructia zidului de la frontiera cu Mexicul, a informat luni cotidianul The Washington Post, care a consultat documente interne privind aceste planuri, transmite…

