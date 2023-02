Stiri pe aceeasi tema

- Armata sarba a fost pusa in stare de alerta luni, 26 decembrie. Masura a fost luata in contextul in care in Kosovo, fosta sa provincie, careia nu-i recunoaște independența, au fost ridicate blocaje rutiere și au avut loc schimburi de focuri și explozii, relateaz AFP, citata de Agerpres . Ministrul sarb…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic i-a cerut lui Stuart Manche, comandantul Comandamentului Forțelor Aliate NATO la Napoli, ca NATO sa protejeze populația sarba din Kosovo și Metohija (KiM). "A fost un dialog bun cu amiralul Manche. Am cerut NATO sa ne protejeze poporul din Kosovo și i-am mulțumit pentru…

- Premierul kosovar a cerut trupelor NATO de menținere a pacii sa intervina dupa ce protestatarii minoritari sarbi au blocat drumuri, iar persoane inarmate necunoscute au fost implicate in schimburi de focuri de arma cu poliția, pe fondul tensiunilor etnice in creștere, relateaza CNN.La o conferința de…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a discutat despre stabilitatea regiunii balcanice cu președintele francez Emmanuel Macron, in marginea summitului UE-Balcanii de Vest de la Tirana. Liderul sirb a anunțat acest lucru pe Instagram. "O intilnire cordiala cu Emmanuel Macron, cu care am facut schimb de…

- Despre aceasta disputa Occidentul a avertizat ca, daca nu se rezolva, ar putea duce la declansarea unor violente etnice."Avem o intelegere", a postat Josep Borrell pe Twitter dupa convenirea acordului la Bruxelles, cu medierea UE."Sunt foarte incantat sa anunt ca negociatorii sefi ai Kosovo si Serbiei…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic s-a intilnit cu ambasadorul SUA in Serbia, Christopher Hill, l-a informat despre discuțiile eșuate dintre Belgrad și Pristina mediate de UE la Bruxelles și a mulțumit SUA pentru prevenirea escaladarii in Kosovo și Metohija. Vucic a scris despre asta marți pe Instagramul…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a cerut luni sarbilor kosovari sa se abțina de la violențe și sa incerce sa mențina pacea.

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre situația din Kosovo și Metohia, a informat serviciul de presa al liderului sarb.