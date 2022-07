Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita la Kiev, presedintele Senatului francez Gerard Larcher a pledat sambata in fata Radei Supreme (parlamentul unicameral ucrainean) pentru ca tara sa obtina "fara intarziere fructele concrete" ale statutului sau de candidat la Uniunea Europeana, relateaza Le Figaro. Fii la curent…

- Ucraina trebuie sa obtina „fara intarziere fructele concrete” ale statutului sau de candidat la Uniunea Europeana, a declarat presedintele Senatului francez, Gerard Larcher, intr-un discurs sustinuta sambata in Rada Suprema, relateaza presa din Hexagon.

- Declaratie parlamentara comuna Republica Moldova - Romania Foto: Arhiva. Reprezentantii Parlamentelor Republicii Moldova si României au semnat astazi, la Chisinau, o declaratie comuna în care se reitereaza sprijinul neconditionat pentru parcursul european al Republicii Moldova…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat sambata ca viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. „In sedinta comuna de astazi reafirmam legatura speciala dintre tarile noastre. (…) Viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. Este un deziderat fundamental deopotriva…

- Șefa statului, Maia Sandu, a raspuns atacurilor ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, la adresa Chișinaului . Aceasta a declarat ca țara sa achita sume mari și la timp pentru consumul de gaze naturale din Federația Rusa și nu vede nicio legatura intre livrarile de gaze și intenția Republicii…

- Presedintele Senatului (camera superioara a parlamentului) al Frantei, Gerard Larcher, „in viitorul apropiat”, va va calatori la invitatia presedintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, la Kiev. Conform Agence France-Presse (AFP), el a facut aceasta declaratie marti la o conferinta de presa…

- "Guvernul" "republicii populare" de la Lugansk, in Donbas, in estul Ucrainei, unde jurnalistul de la BFMTV Frederic Leclerc-Imhoff, in varsta de 32 de ani, a fost ucis "de o schija de obuz in timp ce acoperea o operatiune umanitara", il acuza pe tanarul francez ca este un "mercenar strain". In timp…

- Ucraina nu va adera la Uniunea Europeana mai devreme de „15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul francez pentru afaceri europene Clement Beaune, relateaza BBC . ”Trebuie sa fim sinceri. Daca spunem ca Ucraina va intra in UE in sase luni, un an sau doi ani, am minti. Nu ar fi adevarat. Vor fi…