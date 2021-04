Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului susține ca nu s-a referit la performanța in sens economic sau politic, ci la lungimea mandatului, atunci cand a afirmat ca Guvernul Nastase a fost cel mai performant. Dragu susține acum ca acel guvern a fost unul fara integritate „Declarația mea nu s-a referit la performanța in…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, nuanțeaza afirmațiile despre Guvernul Adrian Nastase, spunand ca nu s-a referit la performanța in sens economic sau politic, ci la lungimea mandatului. Citește și: Anca Dragu (PLUS), declarație neașteptata: Guvernul Adrian Nastase a fost cel mai performant…

- Utilizatorii din Romania (si nu numai) au vazut ca din harta Europei prezentata la un moment dat directorul general,Herbert Diess, lipseau Romania, dar si Norvegia si Islanda. “S-a produs o eroare si regretam acest lucru. Romania este, desigur, o parte importanta a intregului plan de mobilitate electrica…

- Seful DSU, Raed Arafat, este tinta unui fake news care vizeaza slujba de Paste. Stirea falsa, care a fost rostogolita pe retelele de socializare din Romania, se referea la devansarea Slujbei de Paste sau chiar reprogramarea acesteia. Pentru credibilitatea, sursa era o televiziune de stiri. DEMISIE…

- ”Destul! Pe A3, sector Chetani-Campia Turzii, progresul in ultimele 5 luni a fost 1%. CNAIR a reziliat astazi contractul cu constructorul. Cu lucrari incepute in anul 2016, dar ajunse in 2021 abia la stadiul de sub 40%, nu putem face performanta in dezvoltarea infrastructurii si a Romaniei, in general”,…

- "Acest top ia in calcul Indicele de Performanta a Mediului pentru fiecare tara, pe baza a 32 de categorii de indicatori si a fost intocmit de Universitatea Yale. Printre indicatorii luati in calcul se numara: atenuarea schimbarilor climatice, gestionarea deseurilor, calitatea apei si a aerului. Conform…

- Valeriu Gheorghița: „Este o zi importanta pentru Romania. Astazi, la ora 13.00, numarul persoanelor vaccinate a depasit numarul celor infectate cu virusul SARS-CoV-2. Ritmul in care se deruleaza campania de vaccinare pana la acest moment ne confirma atingerea obiectivului dorit, acela de a imuniza populatia…

- Protestatarii s-au adunat in fata sediului Guvernului si au scandat mai multe sloganuri, printre care: „Fara transport, avem viitorul mort”, „Florin Citu sa ne vada, facem orele in strada”, „Nu ne luati transportul gratuit”, „Vrem transport”, „Ignoranta, ignoranta”.„Suntem in fata Guvernului Romaniei,…