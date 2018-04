Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat speranta joi ca dupa vacanta de 1 mai reprezentantii Guvernului si ai Bancii Nationale se vor intalni si vor clarifica problemele, seful statului punctand ca nu este deloc normal sa existe abordari "contondente" intre aceste institutii.

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, dupa intalnirea cu Mugur Isarescu, faptul ca independenta BNR in deciziile de politica monetara este esentiala si ca atat Executivul cat si banca centrala trebuie sa evite abordarile concurentiale. "În cadrul discuţiilor, a fost analizată situaţia…

- "Nu am auzit de aceasta invitatie. Se vorbea de o mediere, nu are loc intre doua parti? Ca a decis domnul presedinte sa discute in prima faza cu BNR e decizia domniei sale. Daca se va transmite invitatia premierului, o sa vedem dansa ce decide, componenta echipei. E normal sa merg cu ea la orice…

- Presedintele Klaus Iohannis, care luni seara a iesit la o plimbare cu bicicleta prin Capitala, a declarat ca a decis sa incerce o mediere intre reprezentantii Guvernului si cei ai Bancii Nationale, pe care in zilele urmatoare in va chema la discutii la Cotroceni, el afirmand ca in ultima perioada “s-a…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90 2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, citat de Agerpres.ro,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ, in anul 2018,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a atras atenția Guvernului asupra impredictibilitații masurilor...