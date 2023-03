Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca „nu este cazul sa salivam la orice propunere pe care o fac unii sau altii”, precizand ca romanilor nu le plac, greierii, nici lacustele, in alimentatie, ci laptele si produsele pe care le putem realiza in Romania. Ministrul a afirmat ca dintr-un camion…

- Liderul PSD a precizat, intrebat daca social democrații va merge impreuna cu PNL la cele patru seturi de alegeri de anul viitor, ca poate exista o coalitie si din 2024, daca nu chiar o alianta. Liderul social-democratilor a mai explicat ca nu au existat discutii cu liberalii privind un candidat comun…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara, la Prima News, ca este dreptul constituțional al președintelui sa desemneze premierul, precizand ca din punctul sau de vedere nu vor fi probleme in luna mai, cand va avea loc rotativa. Reacția acestuia vine dupa ce Klaus Iohannis a declarat,…

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca in cazul in care aproximativ 70% dintre imobilele din Romania se prabusesc, locatarii acestora raman pe drumuri deoarece nu au facut efortul minim pentru a se asigura.“Ma intreb ce facem cu locuintele oamenilor, pentru ca doar 19% din locuintele…

- Intrebat, marti, la Prima News, despre taxa de solidaritate pe care OMV refuza sa o plateasca in Romania, Kelemen Hunor a spus ca este nevoie de cifrele bilantului companiei. ”Trebuie sa vedem bilantul final, cei de la OMV spun ca nu au ajuns la procentul prevazut in directiva europeana si in legea…

- Omofonele deloc și de loc pot fi confundate daca nu știm exact semnificația lor și modul corect de utilizare in limba romana. Așadar, ambele variante sunt corecte, dar in contexte diferite. Afla cand se scrie deloc sau de loc.Cum se scrie corect: deloc sau de locDeloc și de loc sunt cuvinte cu sensuri…

- In viitor, companiile din Romania ar putea fi obligate sa-și reduca semnificativ operațiunile cu numerar, așa cum reiese dintr-un proiect de lege adoptat miercuri la Senat și care va fi trimis, pentru votul decisiv, la Camera Deputaților, potrivit avocat.net. Printre altele, acesta prevede interzicerea…

- Munții noștri aur poarta noi cerșim din poarta-n poarta. Romania ar putea INTERZICE exportul de buștean și lemn rotund O inițiativa legislativa depusa recent la Senat prevede interzicerea exportului de buștean și lemn rotund, inclusiv in țarile europene, nu doar in spațiul extracomunitar, cum era prevazut…