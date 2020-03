Stiri pe aceeasi tema

- Președinteșe Marcelo Rebelo de Sousa a intrat de bunavoie în izolare duminica dupa ce s-a descoperit ca un copil dintr-o școala din Felgueiras (zona afectata de coronavirus) care fost într-o excursie în locul unde președintele își desfașoara activitatea a fost depistat pozitiv.…

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei,…

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a anuntat duminica aceasta ca intra de bunavoie in carantina, ca masura de precautie, suspendandu-si orice activitate publica in tara si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, potrivit unui comunicat dat publicitatii pe site-ul presedintiei,…

- Editia din acest an a Salonului de carte Bookfest Timisoara 2020, care trebuia sa aiba loc in perioada 12-15 martie, a fost anulata in contextul masurilor luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii noului virus COVID-19. "Consiliul Director al Asociatiei Editorilor din Romania a…

- Matt Hancock, ministrul Sanatații din Marea Britanie a anunțat ca guvernul Regatului Unit ia in considereare toate opțiunile, pentru stoparea propagarii coronavirusului.Conform lui Hancock, citat de The Guardian, se poate ajunge pana la inchiderea unor orașe, ”daca acest lucru este necesar”. ”Guvernul…

- Fotbalistul echipei Tottenham, Dele Alli, este vizat de o procedura a federatiei engleze (FA), dupa ce in urma cu cateva zile s-a amuzat pe Snapchat in privinta coronavirusului, relateaza The Guardian.

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca, pe fondul pericolului apropierii coronavirusului de Romania, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa renunte la ideea anticipatelor si sa il desemneze premier al unui guvern de tehnocrati pe Raed Arafat. "Este o situatie…

- Vanzarile de maști de protecție respiratorie au explodat in China in ultimele zile, iar in Wuhan, punctul zero al epidemiei care a provocat 17 morți, toata lumea le poarta, inclusiv prezentatorii TV, scrie BBC News.Maștile de fața sunt la mare cautare in China, iar stocurile unor platforme de vanzari…