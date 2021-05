Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Poloniei, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o face in Romania. Vizita are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la incheierea Conventiei de Alianta Defensiva intre Regatul Romaniei si…

- Exclusiv RRA: Bogdan Aurescu despre extinderea proiectelor romano-italiene Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu (stânga) s-a întâlnit la Roma cu omologul sau italian, Luigi Di Maio. Foto: mae.ro Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut astazi la Roma consultari…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an si in contextul procesului de reflectie privind viitorul NATO (NATO 2030). Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- In ziua de 3 martie 2021 se implinesc 100 de ani de la semnarea „Conventiei de alianta defensiva intre Republica Poloniei si Regatul Romaniei”, prima alianța regionala de securitate realizata de statul roman dupa Marele Razboi. Evenimentul va fi sarbatorit la Iași, unde se va desfașura conferința „Centenarul…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, l a primit vineri, 26 februarie, la sediul MApN, pe seful Biroului Securitatii Nationale din Republica Polona, Pawe Soloch, cu ocazia vizitei de lucru a acestuia in Romania.Cei doi oficiali au avut o discutie punctuala cu privire la stadiul actual al…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Franta s-a numarat printre temele abordate joi in intalnirea dintre presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, Titus Corlatean, si ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Laurence Auer. "Discutiile au pus in evidenta calitatea deosebita a…