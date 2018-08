Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de motociclisti ultranationalisti rusi Lupii Noptii isi extinde prezenta in Slovacia, ceea ce determina aceasta tara din NATO sa incerce sa-i reduca influenta, pe fondul ascensiunii extremei-drepte, noteaza miercuri Reuters. Lupii Noptii, organizatie supusa sanctiunilor SUA pentru rolul…

- Comisia de disciplina a FIFA a amendat cu suma de 10.000 franci elvetieni federatia de fotbal din Polonia, din cauza unui banner politic si jignitor pe care fanii polonezi l-au afisat la meciul cu Senegal (1-2) disputat pe 19 iunie la Moscova, in cadrul grupei H a Cupei Mondiale din Rusia, relateaza…

- Echipa Senegalului, disciplinata, solida, aplicata, a ''dejucat planurile'' Poloniei, pe care a invins-o cu 2-1, marti pe stadionul Spartak din Moscova, in Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, a afirmat selectionerul Aliou Cisse."Am pregatit acest meci cu o echipa pe care o cunosteam bine,…

- O luna de fotbal pentru a curața imaginea unei țari. Lovitura de incepere a celei de-a 21-a ediții a Cupei mondiale de fotbal se va da oficial joi, 14 iunie, la stadionul Lujniki de la Moscova. In reconstrucție timp de patru ani, cea mai mare incinta sportiva a țarii, numita altadata stadionul central…

- Exercitiul Saber Strike, desfasurat de NATO in Polonia si statele baltice, produce ingrijorare la Moscova. Rusia urmareste indeaproape manevrele desfasurate in cadrul NATO, mai ales pe cele organizate in apropierea frontierelor Federatiei Ruse, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Moscova pune la indoiala elementele ordinii internaționale construite ca urmare a schimbarilor intrevenite la cumpana secolelor XX și XXI, a declarat Andrzej Duda, președintele Poloniei, intr-un discurs la reuniunea Adunarii Parlamentare NATO. Pacea bazata pe legislația internaționala și respectul reciproc…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a criticat Rusia in timpul unei vizite in Polonia de luni, repetand apelul ca Moscova sa-si accepte responsabilitatea pentru doborarea, in 2014, a unui avion al...

- Kremlinul a afirmat luni ca o expansiune militara graduala a NATO catre frontierele Rusiei nu imbunatateste securitatea si stabilitatea in Europa, dupa ce in presa europeana au aparut informatii conform carora Polonia doreste o prezenta militara permanenta a SUA pe teritoriul sau, transmite Reuters,…