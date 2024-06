Marcel Ciolacu propune convocarea CSAT pentru discutarea cazului Coldea: "Este un precedent creat"

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa trimita urgent Ucrainei un sistem Patriot! considera reprezentanții Partidului Național Țaranesc Maniu-Mihalache. Intr-un comunicat remis cotidianul.ro, politicienii considera ca „Ședința CSAT e amanata in mod laș. Este in interesul nostru sa-i ținem pe ruși departe de granițele Romaniei!“.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca nu exista nicio amenintare directa la adresa tarii noastre, dar ca sefii Armatei se pregatesc pentru toate situatiile posibile. Seful statului a mai spus ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina si ca varianta cedarii unui sistem de aparare antiaeriana…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis pe tema relocarii unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, subliniind ca o decizie pe acest subiect se va lua in urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, potrivit spotmedia.ro. La randul sau, ministrul Apararii, Angel…

- Sistemul PATRIOT operational in Romania este indispensabil, iar discutia privind cedarea unei astfel de baterii catre Ucraina va fi analizata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a declarat, marti, la Brasov, ministrul Apararii, Angel Tilvar.

- Tudose (PSD) face un anunț care il va enerva la culme pe Vladimir Putin: 'E o decizie strategica care va fi luata!'Fostul premier Mihai Tudose afirma ca, in opinia sa, „sunt argumente” pentru ca Romania sa ofere Ucrainei sistemul sau antiaerian Patriot, el aratand ca, in orice caz, o astfel de decizie…

- Geoana, raspuns pentru Ciolacu Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca nu este interesat de niciun „portofel” la nivel european si nici de vreo alta functie la nivel international. „Sunt interesat sa pot sa dau inapoi tarii mele intr-o forma sau alta ceea ce am de oferit”, afirma…

- Pe de alta parte, un raport oficial al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii arata ca spionii ruși s-au infiltrat printre refugiații ucraineni și au incercat sa culeaga informații din domeniul apararii și securitații.Institutul american pentru studiul razboiului arata ca daca Statele Unite vor permite…

- Propaganda rusa a incercat subminarea increderii in Armata Romana in randul cetațenilor. Raport al CSAT Propaganda rusa a incercat subminarea increderii in Armata Romana. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a detaliat in raportul pe activitate pe anul 2023 care au fost principalele obiective…